11. ADAC Ederbergland-Classic

Gefahren wird nach einem Bordbuch, die Zeit spielt eine untergeordnete Rolle. Die zirka 140 Kilometer lange Strecke führt durch das Frankenberger Land und hat Kontrollposten, die angefahren werden müssen. Ab 10.15 Uhr werden die Fahrzeuge in der Kastanienallee auf dem Hof der Firma Classic Doc eine Aufgabe bewältigen. Um 10.30 Uhr werden die Fahrzeuge in Frankenberg auf dem Hof der Firma Metaformin, Am Grün 19, erwartet. Gegen 12 Uhr ist eine Mittagspause in Battenhausen angesagt. Start für die Nachmittagsetappe ist gegen 13.30 Uhr. Über Haina, Gemünden, Rosenthal, Burgwald führt die Strecke zurück nach Battenfeld. Bei den jeweiligen Starts in Battenfeld und in Battenhausen sowie auf der Strecke in Frankenberg werden die Fahrzeuge und die Teams vorgestellt. Die Siegerehrung findet gegen 17 Uhr in der Sport- und Kulturhalle Battenfeld statt.