118 Aussteller kommen zum Biedenkopfer Gartenmarkt

Inge und Uli Behrens verbringen viel Zeit in ihrem eigenen Garten in Biedenkopf. Sie probieren gerne Neues aus, freuen sich über besonders schöne Blüten, aber bauen auch gerne Kartoffeln an. Seit 25 Jahren organisiert das Ehepaar nun schon den Biedenkopfer Garten- und Pflanzenmarkt. (© Susan Abbe)