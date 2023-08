1300 Kilometer für eine Plastikdose 

Biedenkopf. Daniel Pflieger ist leidenschaftlicher Geocacher. Seit 15 Jahren ist er der digital-analogen Schnitzeljagd verfallen, bei der es darum geht, mithilfe von GPS-Koordinaten kleine und größere Schätze aufzuspüren, die andere Spieler versteckt haben. Diese „Schätze“, zumeist in witterungsabweisenden Plastikdosen verstaut, gibt es überall. 3,4 Millionen davon sind weltweit versteckt, allein in Deutschland über 400.000. Einige davon sind leicht zu finden, für andere muss man größere Herausforderungen meistern. Wie zum Beispiel vom östlichsten Punkt Deutschlands zum westlichsten fahren. Das ist die Aufgabe für den Geocache „Deutschland-Tour Ost-West“, den sich Daniel Pflieger ab dem 16. August vorgenommen hat. Acht Tage sind dafür eingeplant, am 24. August will er den finalen Cache irgendwo im Raum Aachen finden. Das bedeutet jeden Tag sind circa 120 Kilometer Strecke zu bewältigen. Am Ende eines Tages sind jeweils sogenannte Community Events geplant, also Treffen mit gleichgesinnten Spielern.