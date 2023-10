20 neue Fachwarte für Obst- und Gartenbau zertifiziert

Biedenkopf/Marburg/Alsfeld. Nach einer einjährigen Ausbildung haben 20 neue Fachwarte für Obst und Garten von den Vorständen der Kreisverbände Alsfeld, Biedenkopf und Marburg für Obstbau, Garten und Landschaft ihre Zertifikate erhalten. Ausgebildet hat die neuen Experten Norbert Clement. „Die hochmotivierten Damen und Herren hatten in 20 Modulen an Freitagabenden und Samstagen in über 100 Stunden Theorie und Praxis, an verschiedenen Ausbildungsorten von den Dozenten umfangreiches Wissen über dem Obst und Gartenbau vermittelt bekommen“, teilt Ewald Achenbach, Vorsitzender des Kreisverbandes Biedenkopf der Obst- und Gartenbauer mit.