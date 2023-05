25. Hungerlauf startet am 17. Juni in Biedenkopf

Schon im ersten Jahr des Hungerlaufs kam die stolze Summe von 36.000 Mark (18.400 Euro) zusammen. Das Spendengeld gingen damals an das Kinderheim Bindura in Kenia und an ein Hilfsprojekt in Kasachstan. „Der Gedanke war damals: Wir laufen gegen den Hunger in der Welt. So kam es zum ,Hungerlauf’. Heute klingt der Name vielleicht etwas komisch Aber damals war er genau richtig”, berichtet Karl Brunner, der von Anfang an zu den federführenden Organisatoren des Spendenlaufs gehörte.