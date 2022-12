27.400 Euro für digitales Projekt in der Seniorenarbeit

"Wir haben überlegt, Angebote für ältere und demenzielle Menschen zu schaffen, die in Zeiten, in denen persönliche Begegnungen schwierig sind, genutzt werden können", erklärt Sven Kepper, Diakoniepfarrer und Geschäftsführer des Diakonischen Werks. Er hält lebenslanges Lernen für möglich und sieht in den Möglichkeiten, welche die Tablets bieten, eine gute Ergänzung zur bisherigen Arbeit. Vorläufig ist "Hoffnungsschimmer 22" noch in der Startphase. Zunächst werden Gäste und ehrenamtlich Mitarbeitende in kleinen Gruppen an den Tablets geschult. Aufgrund der guten technischen Ausstattung kann dafür der Raum im Pflegeheim Assmanns Mühle in Gönnern genutzt werden, in dem auch die Café-Nachmittage stattfinden.