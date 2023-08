30 Jahre Perfstausee werden gefeiert

Biedenkopf-Breidenstein. 30 Jahre Perfstausee in Biedenkopf-Breidenstein: Das feiert der zuständige Wasserverband Oberes Lahngebiet am Sonntag, 27. August. Besucher erwartet an diesem Tag von 12 bis 18 Uhr ein abwechslungsreiches Programm rund um den See. Der Perfstausee ist nicht nur ein Hochwasserrückhaltebecken, sondern auch beliebtes Ausflugsziel für Naturbegeisterte aus nah und fern. Die Gaststätte Seeblick sowie viele umliegende Vereine und Organisationen des Landkreises Marburg-Biedenkopf heißen die Gäste mit Speisen und Getränken, Spiel, Spaß, Informationen und Mitmachaktionen aller Art willkommen.