53 Jahre nach Filmdreh: Volker Schlöndorff besucht Biedenkopf

... über die Nicht-Eignung von Kombach als Drehort:

Er sei damals im Hinterland gewesen, habe zum Beispiel Kombach aufgesucht. Als Drehort sei das Dorf aber nicht geeignet gewesen, das Dorf war zu modern. Auch Dexbach, Biedenkopf und Dautphe stehen im Film im Blickpunkt. Gedreht wurde auch dort keine einzige Szene. Große Teile des Films entstanden nahe Frankenberg, bei Nieder- und Oberorke. Dort lebte die Schwester von Hanna Axmann, der Ausstatterin des Films. Auch Dorfbewohner wie Sigrid Spielberg, gebürtige Niederorkerin, spielten mit. Sie lebt in Korbach. Der Wiesenfelder Heimathistoriker Karl-Hermann Völker brachte sie mit zur Aufführung in Biedenkopf. Gedreht wurde auch in Wald-Amorbach im Odenwald, wo die Fachwerkkulisse besonders geeignet für einen Film war, der im 19. Jahrhundert spielt.