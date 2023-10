60 Biedenkopfer Vereine erhalten je 228,78 Euro

Ohne Ehrenamt wäre viele nicht möglich. So haben die ehrenamtlichen Helfer der Gruppe P.u.R. im vergangenen Jahr das ehemalige Schloss-Kassenhäuschen am neuen Standort im Biedenkopfer Wald aufgebaut (Archivfoto). Die Stadt dankt ihnen und vielen anderen mit der Ehrenamtspauschale.

Die Stadt Biedenkopf hat auch in diesem Jahr die Ehrenamtspauschale an ihre Vereine ausgeschüttet: 60 Gruppen erhielten je einen Betrag in Höhe von knapp 229 Euro.