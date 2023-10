Abschiedsgottesdienst für Pfarrerin Katharina Stähler in Wallau

Zu ihrer Zeit im Dekanat sei sie nie nur in ihren Gemeinden tätig gewesen, sondern habe auch viele Vertretungen übernommen, sagte Dekan Andreas Friedrich: „Damit hast du den Nachbarschaftsraum schon gelebt, bevor er erfunden war.“Dabei hätten das Zuhören und die Seelsorge sowie die interkulturellen Werte immer Priorität für Pfarrerin Stähler gehabt, was ebenso in Erinnerung bleibe wie ihre ansteckende Fröhlichkeit. Getreu dem Motto „Global denken, lokal handeln“ habe sie mit weitem Horizont die Sicht des Evangeliums in ihr Tun eingebracht, sagte der Dekan.