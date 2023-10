„Adults in Motion“ trifft auf „Kids in Motion“ in Wallau

Biedenkopf-Wallau. Premiere im Hinterland: Der Turngau Oberlahn-Eder und der TV 1904 Wallau laden ein zu „Kids in Motion“ und zu „Adults in Motion“. Während die altbewährte Veranstaltung „Kids in Motion“ zum circa 20. Mal stattfindet, ist es für „Adults in Motion“ eine Premiere. Hier haben Gruppen von tanzbegeisterten Erwachsenen wieder eine Möglichkeit, sich vor Publikum zu präsentieren. Beide Events finden am Samstag, 4. November, in der Halle der Grundschule in Wallau statt. Los geht’s nachmittags ab 14.30 Uhr. Dann beginnen die Kids und Teens den bunten Reigen der verschiedensten Darbietungen. Die Kinder und Jugendlichen werden dann gegen 19 Uhr von den Erwachsenen abgelöst. Weitere Gruppen sind den Organisatoren noch sehr willkommen und können mit bunten Kostümen und Tänzen auf der Veranstaltung überraschen. Interessierte erhalten alle Informationen telefonisch unter 06421-3031885 oder 0176-30485452 oder via E-Mail an turngau-oberlahneder@gmx.de.