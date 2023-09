Als der Lohn noch eingetütet wurde

Gelegentlich wurde der noch freie Platz auf der Tüte für Werbung genutzt. So auch auf dieser Lohntüte, die in Bamberg entworfen und gedruckt wurde. Sie wirbt für das Geschäft „Braun“ am Marktplatz in Biedenkopf, welches Uhren, Schmuck und „Optik“ anbot und sich als „Brillenlieferant für die Krankenkassen“ bezeichnete. Auffallend ist die Werbung des Biedenkopfer Meisterbetriebes „Radio-Pfeil“ für Fernseh- und Rundfunkgeräte. Zu dieser Zeit war das Fernsehen bereits zu einem Massenmedium und damit auch florierenden Geschäftsfeld geworden. Für eine Lohntüte besonders passend ist die Werbung von der Kreissparkasse Biedenkopf, die sich auf ihrer Rückseite findet. In ihr wirbt die Kreissparkasse für „Anschaffungsdarlehen“, „Kleinkredit“, „Geld für Barkauf“ und „Geld für jeden Zweck“. Auch grafisch wird durch die 1-D-Mark-Münzen und einem Paar mit Einkaufspaketen zum Geldausgeben animiert.