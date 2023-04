Am Boys’ Day in den Beruf Pflegefachmann reinschnuppern 

Frankenberg. Das Kreiskrankenhaus Frankenberg beteiligt sich am Donnerstag, 27. April, am deutschlandweiten Boys’ Day. Der Tag dient der Berufsorientierung und möchte insbesondere Jungen ansprechen, sich über Berufe zu informieren, die derzeit in der Mehrzahl von Frauen ausgeübt werden. Teilnehmen können Schüler ab der 5. Klasse. Sie erhalten Einblicke in das Krankenhaus Frankenberg und in das Schulzentrum für Pflegeberufe. Gemeinsam mit den Auszubildenden zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann können sie im Übungs-Krankenzimmer (Skills-Lab) mit der „Nursing Anne“ – einer lebensechten Übungs-Puppe – viele Pflegemaßnahmen ausprobieren. „Anne“ reagiert auf die Behandlung und kann von den Pflegelehrkräften gesteuert werden. Es ist eine Anmeldung erforderlich, die über die eigene Schule oder auf der Webseite https://www.boys-day.de/@/Show/kreiskrankenhaus-frankenberg-ggmbh/ein-tag-als-pflegekraft möglich ist. Auch Mädchen können sich über die gleichen Wege zu diesem Tag anmelden.