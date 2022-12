An der Sackpfeife fahren die Busse vorbei

Will die Stadt auf dem Wanderparkplatz an der B253 unterhalb der Sackpfeife eine Bushaltestelle für Linienbusse einrichten, so muss sie den bisher nur geschotterten Parkplatz versiegeln, umbauen und die Haltestelle barrierefrei ausbauen. Pkw-Stellplätze blieben dann kaum noch übrig. (© Susan Abbe)