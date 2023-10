Andreas Steinhöfel zeigt seinen neuen Film in Biedenkopf

Jella Lepmans Idee: Um eine erneute Katastrophe wie den eben erst beendeten Weltkrieg zu verhindern, muss man bei den Kindern aller Nationen ansetzen und eine „Völkerverständigung im Kleinen“ in Gang setzen. Erreichen will sie das, indem sie Kindern und Jugendlichen Literatur zugänglich macht. 1949 entsteht auf ihr Betreiben hin die Internationale Jugendbibliothek in München – heute ist das die größte Kinder- und Jugendbibliothek der Welt.