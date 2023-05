Annemarie Gottfrieds Phoenix findet Platz bei der Sparkasse

Kupferblech und Modell lagen bereit, doch die täglichen Aufgaben führten zu Verzug und es drohte ein unvollendeter Gedanke zu bleiben. Nach dem Tod von Annemarie Gottfried verblieben außerdem nur wenige Wochen bis zum Beginn der 32. Eckelshausener Musiktage unter dem Thema „Phoenix“. Dennoch konnte der Phoenix in vielen Stunden Nachtarbeit sowie mit viel Improvisation am Nachmittag vor dem Eröffnungskonzert am 28. Mai 2022 vor dem Manfred Roth Atrium aufgestellt und dem Publikum präsentiert werden, wo er ein großes und positives Echo erfuhr.