Biedenkopf. Der Turnverein Biedenkopf bietet im Hallenbad Friedensdorf Aquafitness-Kurse mit Elke Albert an. Start ist am Freitag, 12. Mai. Der erste Kurs findet von 17 bis 18 Uhr statt, der zweite von 18 bis 19 Uhr und der dritte Kurs ist in der Zeit von 19 bis 20 Uhr. Die Teilnahme kostet 90 Euro. Anmeldung bei Elke Albert, Telefon 06461-7585196 oder 0170-8348329.