Arbeiten wechseln in letzten Bauabschnitt

Biedenkopf-Kombach. Am Mittwoch, 19. April, beginnen die Arbeiten im zweiten und damit letzten Bauabschnitt der Sanierung der Kreisstraße 16 in der Ortsdurchfahrt von Kombach. Dieser Abschnitt im Bereich der Bergstraße reicht von der Einmündung der Steingartenstraße bis zum Ortsausgang von Kombach in Richtung Katzenbach. Er wird für die Dauer von voraussichtlich etwa zehn Wochen voll gesperrt. Die Sperrung gilt bereits ab Dienstag, 18. April. Der Verkehr wird währenddessen innerörtlich durch Kombach umgeleitet, parallel zur Sperrstrecke über die Raiffeisenstraße, Hohleweg, Buchenauer Straße und Wiesenhofstraße.