Biedenkopf/Marburg/Stadtallendorf . Aufgrund einer internen Veranstaltung hat die Agentur für Arbeit in Marburg mitsamt ihren Geschäftsstellen in Stadtallendorf und Biedenkopf am Mittwoch, 17. Mai, für den Publikumsverkehr geschlossen. Vorsprachen sind nur mit Termin möglich.