Arbeitseinsatz in Breidenstein

Biedenkopf-Breidenstein. Der Obst-, Garten- und Landschaftspflegeverein Breidenstein führt am Mittwoch, 12. April, seinen ersten Arbeitseinsatz in diesem Jahr durch. Die Arbeitseinsätze finden an jedem zweiten Mittwoch im Monat statt. Die Teilnehmer treffen sich um 9 Uhr beim Bürgerhaus. Dieses Mal sollen die Ruhebänke sowie die Anlage im Ruttert und an der Leipziglinde auf Vordermann gebracht werden. Jeder Helfer ist willkommen.