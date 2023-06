Auf dem „Kompass“ wandern

Biedenkopf. Der OHGV Biedenkopf lädt für Sonntag, 11. Juni, zur Wanderung „Auf dem Kompass“ ein. Die Teilnehmer treffen sich um 8.30 Uhr am Marktplatz Biedenkopf. Dort werden Fahrgemeinschaften zum Wanderparkplatz Heiligenborn an der Kreisstraße 17 nahe des Weilers Heiligenborn (57334 Bad Laasphe) gebildet. Die zu erwandernde Strecke ist zirka zehn Kilometer lang; eine gute Kondition ist daher Voraussetzung. Die Rundtour führt an der Ilsequelle vorbei, über den 694 Meter hohen Kompass und teils auf dem Märchenwanderweg „Kleiner Rothaar“ und dem Rothaarsteig. Eine Einkehr ist nicht geplant. Rucksackverpflegung wird empfohlen. Die Wanderführung haben Sara und Steffen Unkel (Telefon 06461-6114).