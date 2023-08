Aufkleber werben für ein sauberes Biedenkopf

Den Auftakt hat einer der Eimer am Brunnen auf dem Marktplatz gemacht – einer der Brennpunkte, wenn es um das subjektive Sauberkeitsempfinden in der Stadt geht, betonte Bürgermeister Jochen Achenbach (CDU). Die Aufkleber sind Bestandteil des Konzepts „Sauberkeit in der Stadt“, mit dessen Erstellung die Stadtverordnetenversammlung den Magistrat bereits 2019 beauftragt hat. Die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt versucht mit gezielten Aktionen, die Bürger für das Thema zu sensibilisieren. Denn der Müll lande ja nicht von allein auf der Straße, sondern werde weggeworfen, stellte Ordnungsamtsleiter Thomas Rößer fest. Wenn es also ein Problem mit der Sauberkeit gibt, dann auch, weil es einigen Mitbürgern am Bewusstsein dafür mangelt, ihren Abfall entsprechend zu entsorgen. Mit den Aufklebern werde auch an deren Gewissen appelliert, künftig verantwortungsvoller zu handeln. Diese Appellfunktion soll laut dem Konzept durch weitere Maßnahmen verstärkt werden – etwa durch auffällige Plakate oder auch Hinweise auf den digitalen Kanälen der Stadt.