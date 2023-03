Ausstellung „Kunstlandschaft Hinterland“ öffnet

Biedenkopf. In Kooperation mit dem Verein BlDKultur und zahlreichen Leihgebern zeigt das Hinterlandmuseum vom 1. April bis zum 18. Juni Werke des 20. und 21. Jahrhunderts von Kunstschaffenden, die im Hinterland ansässig waren. Dabei reicht das kreative Spektrum vom autodidaktisch erarbeiteten Schaffen bis hin zum akademisch ausgebildeten Gestalten. Entsprechend vielfältig sind die künstlerischen Positionen von der realitätsnahen Wiedergabe des Gesehenen über eine abstrahierende Formgebung bis hin zur gegenständlichen Komposition. Die Vernissage der Sonderausstellung „Kunstlandschaft Hinterland“ findet am Freitag, 31. März, um 14 Uhr im Hinterlandmuseum Schloss Biedenkopf, Zum Landgrafenschloß 1, statt. Nach den Grußworten von Landrat Jens Womelsdorf (SPD), führt Museumsleiter Andreas W. Vetter in die Ausstellung ein. Öffnungszeiten des Museums und der Sonderausstellung ab 1. April: dienstags bis sonntags und feiertags von 10 bis 18 Uhr; montags ist geschlossen.