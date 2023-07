Ausstellungseröffnung im Kunstverein

Battenberg/Eder. Der Kunstverein Battenberg lädt für Dienstag, 18. Juli, um 17.30 zur Vernissage und Künstlergespräch in seine Räume in der Hauptstraße 18 ein. Die Tse Tse Künstlergruppe, das sind Sabine Reyer und Hildegard Schwarz, eröffnet dort ihre Ausstellung „Bilder & Objekte“. Zur Gruppe gehörte auch Ralf Müller, der am 9. Mai 2023 verstarb. Die Finissage ist für den 19. September geplant. Der Kunstverein ist dienstags ab 16.30 Uhr und sonntags von 14 bis 16 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung geöffnet.