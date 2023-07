Bahn schließt den Fahrkartenschalter am Biedenkopfer Bahnhof

Er wirkt ein wenig wie aus der Zeit gefallen: der Fahrkartenschalter in der Wartehalle am Biedenkopfer Bahnhof. Laut Deutscher Bahn kaufen immer weniger Fahrgäste ihre Zugtickets am Schalter. Die Bahn stellt den Fahrkartenverkauf deshalb am 31. Juli 2023 am Biedenkopfer Bahnhof ein. (© Susan Abbe)