Bandveteranen sorgen für Bluesstimmung im Biedenkopfer Frauental

Dabei pendelten sie mal mehr in die Bluesrichtung, mal mehr in den Rockbereich und fanden schließlich eine perfekte Mischung aus beidem, mit der die Gäste im Frauental wunderbar unterhielten. Auf der Playlist standen bekannte Titel wie „Proud Mary“ von CCR, „Money for nothing“ von den Dire Straits oder auch Jimi Hendrix „Hey Joe“, bei dem sich die Gitarristen und Bassisten mal so richtig austoben durften.