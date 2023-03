Baufirmen im Raum Biedenkopf erwarten Rückgänge

Biedenkopf. Nach Jahren des Aufschwungs erwartet die Baubranche auch im Hinterland in diesem Jahr deutliche Rückgänge. Dies war dem Bericht des Innungsobermeisters der Bauhandwerks-Innung, Dolf Pitzer, bei der Jahreshauptversammlung zu entnehmen. So dämpften gestiegene Baukosten, Zinsen und die hohe Inflation die Nachfrage und hier besonders im Wohnungsbau. Während beim Wohnungsbau etwa 10 Prozent weniger Umsatz erwartet werde, falle der Umsatzrückgang beim gewerblichen und industriellen Bau mit etwa vier bis fünf Prozent Umsatzrückgang etwas geringer aus. Insgesamt, so Pitzer, sinke der Auftragsbestand seit Monaten.