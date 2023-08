Baugenossenschaft Biedenkopf prüft alternative Heizungen

Für die Wohngebäude "Am Roten Stein" in Biedenkopf wollte die gemeinnützige Baugenossenschaft eigentlich ein neues Heizhaus mit einer Holzpelletanlage bauen. Nachdem sich aber die Förderrichtlinien geändert hatten, hat die Baugenossenschaft diese Pläne fallengelassen. Im Moment prüft der Vorstand, welche alternative Heizungsart für die insgesamt 32 Wohnungen "Am Roten Stein" infrage kommt.