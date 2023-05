Baustellenampeln regeln Verkehr

Biedenkopf-Ludwigshütte. Hessen Mobil erneuert einen Ampelmast an der Kreuzung der beiden Bundesstraßen 62 und 253 in Biedenkopf-Ludwigshütte. Dieser ist bei einem Unfall in der Vergangenheit beschädigt worden und wird nun ausgetauscht. Die Arbeiten beginnen am Montag, 22. Mai, und enden voraussichtlich im Laufe des Freitags, 26. Mai. In dieser Zeit muss die B253 im Kreuzungsbereich halbseitig gesperrt werden; der Verkehr wird durch Baustellenampeln geregelt. Auch auf der B62 kommen in beiden Richtungen für die Zeit der Arbeiten Baustellenampeln zum Einsatz.