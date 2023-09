Bei der Hinterland-Tour sind mehr als 1000 Radler am Start

Marburg-Biedenkopf. Selbst die drohenden dunklen Wolken am Samstagmorgenhimmel haben die Hinterländer nicht davon abhalten können, sich aufs Rad zu schwingen und für einen guten Zweck in die Pedale zu treten: Mehr als 1000 Menschen haben an der 14. Auflage der Rotary Hinterland-Tour teilgenommen, die auf einem 35 Kilometer langen Rundkurs durch vier der sieben Hinterlandgemeinden führt.