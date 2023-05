Bei Studium Plus in Biedenkopf entstehen Rennautos

Das Technikmodul ist für alle Studienanfänger, die Bachelorstudiengänge in Maschinenbau oder Elektrotechnik belegt haben, obligatorisch, erläutert Studium Plus in einer Pressemitteilung. In Biedenkopf wird das Modul für die Erstsemester aller Außenstellen des dualen Studienprogramms der Technischen Hochschule Mittelhessen angeboten. In diesem Sommersemester waren es 39 junge Frauen und Männer.