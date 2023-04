Beim Gehen einen „Reim gelegt“

Biedenkopf-Kombach. Bei einem Naturerlebnis am Sonntag, 14. Mai, flanieren die Teilnehmer durch die Natur und lassen sich von ihrem Charme inspirieren. Bei gemütlichen Pausen kreieren sie ihre eigenen und individuellen Reime und Verse. Los geht es um 13 Uhr an der Schutzhütte in Kombach. Die Veranstaltung des Naturparks Lahn-Dill-Bergland dauert zirka drei Stunden. Die Teilnahme kostet fünf Euro. Anmeldung bei Armin Platt, Telefon 06461-75161, E-Mail armin.platt@t-online.de.