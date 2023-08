Beim Wandern gut behütet

Die Darstellung des Schlosses ermöglicht auch die zeitliche Einordnung des Käppchens, da die Ansicht bereits den 1950 angebauten Erker des „Eisernen Heinrich“ zeigt, nicht aber die Aufstockung der Schlossterrasse, die im Jahre 1960 erfolgte. Die Ansicht Biedenkopfs macht das Objekt zum Souvenir, das an einen Aufenthalt am Ort erinnerte. Denkbar ist, dass die Kappe eher ein Sammlerstück als eine Kopfbedeckung für Wanderungen war. Tatsächlich waren derartige Käppchen ein Massensouvenir, das mit einem einheitlichen Durchmesser von 17 Zentimetern an verschiedenen Orten erworben werden konnte, bevor sie als nicht mehr zeitgemäß aus dem Angebot verschwanden.