Benefizkonzert bringt 1382 Euro Spenden

Der Mittelhessische Kammerchor und das Kammerorchester der Neuapostolischen Kirche besteht aus mehr als 50 Mitwirkenden, die alle ehrenamtlich und aus Freude an der Musik in dem Ensemble mitwirken. Ziel ihrer Konzerte ist es, Spenden für gemeinnützige Projekte zu sammeln. Im Vorfeld des Benefizkonzertes hatte man darüber gesprochen, welches Projekt mit dem Konzert begünstigt werden soll. Es sollte ein Projekt sein, das in der Region bekannt ist und mit dem sich die Menschen verbinden können. Somit sei die Wahl auf die Tafel Biedenkopf gefallen, erläuterte deren Schatzmeister Willy Welsch. Denn die Tafel bedarf aufgrund der vielerorts angespannten wirtschaftlichen Lage auch der finanziellen Unterstützung. Aufgrund der aktuellen Situation seien immer mehr Menschen auf die Unterstützung der Tafel angewiesen, so Welsch. Gleichzeitig würden aber seitens der Märkte und Bäckereien weniger Lebensmittel zur Verfügung gestellt. Zurzeit versorge die Tafel Biedenkopf über 1100 Personen mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln, darunter sind mehr als 250 Kinder. Die Tafel Biedenkopf ist im nördlichen Hinterland sowie in dem angrenzenden Wittgensteiner Land mit Ausgabestellen vertreten.