Berufliche Schulen Biedenkopf setzen grünes Zeichen

Auch das „Grüne Band“, Symbol für den Tag, wurde bereits im Vorfeld im Unterricht von den Schülern kreativ in Szene gesetzt. Das „Grüne Band“ steht für die Verbundenheit mit allen Akteuren in der Kinder- und Jugendhospizarbeit sowie für die Solidarität mit ihnen. „Die Arbeitsergebnisse aus dem letzten Jahr wurden an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Marburg überreicht und sind dort in den Räumlichkeiten in Marburg ausgestellt“, informiert die Schule.