Biedenkopf: 27 neue Schulbotschafter für „StudiumPlus“

Ähnlich erklärt es Jan Schmidt, der Ingenieurwesen Elektrotechnik studiert. „Ich bin per Zufall auf das duale Studium aufmerksam geworden. Jetzt will ich kommunizieren, was für eine coole Art des Studierens das ist.“ Pascal Auth studiert Softwaretechnologie in Bad Vilbel und ist sich sicher, dass sich noch viel mehr Schüler für das duale Studium entscheiden würden, wenn sie nur von der Möglichkeit und den Vorteilen wüssten. Und auch Susanne Lechner (Bachelor Softwaretechnologie) und Jan Schmidt (Ingenieurswesen Elektrotechnik) finden, dass an den Schulen zu wenig darüber informiert wird, welche Angebote es abseits des klassischen Studiums gibt.