Biedenkopf: Bürgermeister Thiemig hört nach zwölf Jahren auf

Joachim Thiemig blickt auf seine zwölf Jahren als Bürgermeister in Biedenkopf positiv, aber auch nachdenklich zurück. In der letzten Stadtverordnetenversammlung Mitte Dezember hat er sich bei den Biedenkopfer Fraktionen und beim Magistrat für die gute Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren bedankt. (© Susan Abbe)