Biedenkopf-Gladenbach: Schwester Hildegard Platt verabschiedet

Eine Spendenübergabe gab es als Überraschung am Ende des Gottesdienstes: Familie Aleksej und Uljana Nachtigall aus Battenberg hatte anlässlich des Weltfrauentages einen festlichen Abend organisiert. Mit den Einnahmen und Spenden des Abends sollte ein Frauenprojekt gefördert werden. Der Betrag von 1000 Euro wird in der Krankenstation Katenga im Ngara-Distrikt verwendet. Die Krankenstation ist für die umliegende Bevölkerung erste Anlaufstelle in medizinischen Notfällen und wird besonders von Frauen für die Schwangerschaftsvorsorge, zur Entbindung und Vorsorgeuntersuchungen für Säuglinge genutzt.