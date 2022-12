Biedenkopf: Gutscheine kaufen, Geschäfte unterstützen

Denn die Aktion beschränkt sich nicht auf die Mitgliederbetriebe der beiden Vereine. Da es sich um Landesmittel handelt, können alle betroffenen Unternehmen in der Kommune an der Aktion teilnehmen. Sie sollten sich möglichst schnell mit einem der beiden Vorstände in Verbindung setzen. Neben den Kunden seien nämlich letztlich auch die teilnehmenden Geschäfte Profiteure der Aktion, wie Axel Dillmann betonte. Diesen stünden nun nicht nur die 13.600 Euro Fördermittel zur Verfügung, sondern durch den Gutscheinverkauf sogar der fünffache Betrag – also 68.000 Euro.