Biedenkopf kauft das heruntergekommene Bahnhofsgebäude

Das Empfangsgebäude am Biedenkopfer Bahnhof ist seit Jahren sanierungsbedürftig. Jetzt hat die Stadt Biedenkopf die Immobilie gekauft, um sie selbst in Ordnung zu bringen. Es gibt vier verschiedene Nutzungsideen: Das Gebäude könnte zum Mehrgenerationenhaus umgebaut werden oder Platz für eine soziale Einrichtung, etwa eine Tagespflege bieten. Auch der Umbau zum altersgerechten Wohnraum ist denkbar. Eine weitere Idee wäre, im Ergeschoss die Tourist-Info und in den Obergeschossen Fremdenzimmer einzurichten. (© Susan Abbe)