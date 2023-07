Biedenkopf macht in den Ferien volles Programm 

In einem Modell stellt Claudia Niess die verschiedenen Angebote der Ferienspiele in Biedenkopf auf einen Blick zusammen. Bennett Näder (v. l.) Britta Zeitler, Claudia Niess, Maike Braun und Wolfgang Müller freuen sich, den Kindern wieder ein so umfangreiches Angebot machen zu können. (© Sascha Valentin)