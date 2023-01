Biedenkopf: Radio macht die Welt zum Dorf

Biedenkopf/Bonn. 100 Jahre Radio in Deutschland, das ist es der Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn wert, einen reich bebilderten Sammelband über die Erfolgsstory des Hörfunks herauszubringen. Auch die Kleinstadt Biedenkopf findet in einem Kapitel Erwähnung. „Bis ins kleinste Dorf. Radioräume und Strukturen“ ist es überschrieben. Verfasst hat es der in Hamburg lebende Medienwissenschaftler Hans-Jürgen Krug. Er kennt das Hinterland genau, ist in Breidenbach aufgewachsen und hat an der Lahntalschule in Biedenkopf sein Abitur gemacht.