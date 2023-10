Wohnung in Breidensteins Bürgerhaus ist nicht für Vereine da

Von der Straße "Untere Haide" aus gesehen, wirkt das Breidensteiner Bürgerhaus wie ein eingeschossiger Bau mit Flachdach. Doch das Haus schmiegt sich an einen Hang an und ist tatsächlich deutlich größer,als es auf den ersten Blick aussieht. Im Erdgeschoss befinden sich ein großer Saal, die Bürgerhaus-Küche und ein kleiner Saal. Der schmale, abschüssige Weg rechts neben dem Gebäude führt hinunter zur seit Jahren leerstehenden Hausmeisterwohnung, die sich in der unteren Etage des Gebäudes befindet.