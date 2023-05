Biedenkopf steuert nicht auf Bauboom zu

Wann wird abgerechnet?

Auch an dieser Stelle ändert sich etwas. Bislang wurden die Baumaßnahmen abgerechnet, wenn sie abgeschlossen waren. Jetzt verteilen sich die Zahlungen über die Bauzeit. „Wo nicht gebaut wird, wird auch kein Beitrag erhoben”, betont Thomas Becker. Das bedeutet: Wenn in einem Stadtteil in einem Jahr keine Straßen saniert werden, fallen auch keine Kosten an.