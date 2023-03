Biedenkopf sucht neue Schöffen

Biedenkopf. 2023 ist das Jahr der Schöffenwahlen für die Amtszeit von 2024 bis 2028. Gesucht werden Personen, die am Amtsgericht Biedenkopf als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen. Zur Wahl stellen können sich alle Bürger, die in der Stadt Biedenkopf wohnen, im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft sind und zu Beginn der neuen Amtsperiode, dem 1. Januar 2024, mindestens 25 Jahre und höchstens 69 Jahre alt sind. Schöffen stellen Fragen an Prozessbeteiligte, wirken bei der Urteilsfindung mit und nehmen an Beratungen und Abstimmungen teil. Die Funktion eines Schöffen ist als „vermittelnde Instanz“ zwischen der Justiz und der Bevölkerung zu sehen.