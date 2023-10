Biedenkopfer Bauunternehmen Scheld verabschiedet Mitarbeiter

Einige Mitarbeiter wurden in den Ruhestand verabschiedet. Erwin Heiner aus Münchhausen kam am 1998 als Vorarbeiter zu Scheld. Durch seine Fähigkeiten und sein Engagement wurde er schnell zum Polier im Tiefbau. Er habe sich stets als lösungsorientiert, loyal und sehr strukturiert erwiesen, hieß es bei der Feier. Seine Arbeitsmoral habe viele inspiriert und motiviert. Heiner wurde für 25 Jahre im Unternehmen geehrt und gleichzeitig in seinen Ruhestand verabschiedet.