Biedenkopfer Bürgerhaus fällt wohl etwas kleiner aus

Der Bürgerhaus-Parkhotel-Komplex in Biedenkopf ist seit Ende 2020 stillgelegt. Die Stadt will das alte Bürgerhaus abreißen, um einen Neubau zu errichten. Offen ist noch, ob auch das Parkhotel komplett abgerissen werden muss. In der Diskussion war in den letzten Jahren auch, dass der Hotelzimmertrakt womöglich stehen bleiben und an einen Investor verkauft werden könnte, damit dort wieder Gästezimmer vermietet werden können. (© Mark Adel)