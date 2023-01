Biedenkopfer Ehrenpreisträger bleibt Jugendfeuerwehren treu

Marco Soldan prägt über mehr als zwei Jahrzehnte die Jugendarbeit der Freiwilligen Feuerwehr Eckelshausen. Er erinnert sich gern an viele schöne Momente. Als er und seine Kameradin Anna Lang ihre Ämter als Jugendfeuerwehrwart und stellvertretende Jugendwartin niederlegen, erhalten sie von den Kindern eine selbst gestaltete Collage. (© Patrick Stein)

Marco Soldan prägt über mehr als zwei Jahrzehnte die Jugendarbeit der Freiwilligen Feuerwehr Eckelshausen. Er erinnert sich gern an viele schöne Momente. Als er und seine Kameradin Anna Lang ihre Ämter als Jugendfeuerwehrwart und stellvertretende Jugendwartin niederlegen, erhalten sie von den Kindern eine selbst gestaltete Collage. (© Patrick Stein)

Marco Soldan ist seit 33 Jahren in der Feuerwehr aktiv – erst in der Jugend, dann in der Einsatzabteilung. Seit 26 Jahren betreut er den Nachwuchs. Dabei ist ihm vieles wichtig.