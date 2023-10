Biedenkopfer hat in Uganda Erfolg, wo andere scheitern

Im Sommer dieses Jahres hat der Lehrer wieder fünf Wochen seiner Ferien vor Ort verbracht. Denn zu planen und zu organisieren gibt es immer etwas in der „Kampala View Private School“. In diesem Jahr standen einige Bauarbeiten an. So sind alle Räume an der Rückseite des Hauptgebäudes fachmännisch vergrößert worden. „Wir haben da wirklich noch einmal viel Platz gewonnen“, freut sich Klein. Darüber hinaus wurden die Malerarbeiten beendet, das Dach ausgebessert und gestrichen.