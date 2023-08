Biedenkopfer Lions helfen seit mehr als 50 Jahren

Seit vielen Jahren veranstaltet der Biedenkopfer Lions Club nun schon den Hungerlauf. Allein mit diesem Event, an dem heimische Firmen, viele Familien und auch Vereine teilnehmen, sammelt der Service-Club jedes Jahr 20.000 bis 25.000 Euro ein. Das Geld geht an Vereine wie die Deutsche Blindenstudienanstalt oder Special Olympics. (Archiv)

Seit vielen Jahren veranstaltet der Biedenkopfer Lions Club nun schon den Hungerlauf. Allein mit diesem Event, an dem heimische Firmen, viele Familien und auch Vereine teilnehmen, sammelt der Service-Club jedes Jahr 20.000 bis 25.000 Euro ein. Das Geld geht an Vereine wie die Deutsche Blindenstudienanstalt oder Special Olympics. (Archiv)

16 Männer haben den Service-Club 1970 gegründet. Seither hat der Club Hunderttausende Euro an Spendengeldern gesammelt und an Vereine und Einrichtungen in der Region weitergegeben.